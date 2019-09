Cada deputado ganha no mínimo 200 mil euros por mandato

Hermana Cruz Hoje às 08:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Todos os meses, o Parlamento gasta 835,7 mil euros só com os vencimentos base dos 230 deputados. No final de cada ano, são 11,7 milhões de euros. E, num mandato, atinge-se os 46,8 milhões de euros.

É que, cada deputado aufere 202 mil euros, apenas de vencimento, nos quatro anos de exercício na Assembleia da República. Mas, além do salário, os eleitos têm direito a vários subsídios, o que faz engrossar a folha de vencimento.

Desde 2010, que os deputados têm um corte de 5% no seu vencimento base, o que se traduz numa redução de 190 euros mensais. O corte não se aplica às despesas de representação e cujo valor varia de acordo com as funções desempenhadas. Por exemplo, o presidente da Assembleia da República recebe, todos os meses, 2370,07 euros em despesas de representação, enquanto um deputado em regime de exclusividade 370,32 euros.

Contas feitas, um deputado em regime de exclusividade recebe 3994,73 euros (vencimento base e despesas de representação), que se reflete num vencimento anual de 55,9 mil euros. No final do mandato, são 202 mil euros em salários base e 223 mil euros, com as despesas de representação.

Ler mais na edição impressa ou epaper