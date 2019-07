Cada deputado vai custar 2,7 milhões de euros em cinco anos

Hermana Cruz e Carla Soares Hoje às 09:01 Facebook

São 56 os milhões de euros que o Parlamento Europeu vai ter que desembolsar, durante cinco anos, pelos 21 deputados portugueses. Isto apenas para despesas fixas, como vencimentos, alojamento, ajudas de custo e a constituição de gabinetes. Até ao final do mandato, cada eurodeputado vai custar 2,667 milhões de euros. São 43,3 mil euros por mês.

O salário dos eurodeputados é igual para todos, independentemente do país de origem: 8757,70 euros. Mas todos têm que pagar um imposto comunitário e contribuições para seguros. No final, ficam com 6824,85 euros. Tudo o resto assume a forma de subsídios. É o caso de 320 euros diários para "cobrir despesas de alojamento e despesas conexas por cada dia em que compareçam em reuniões oficiais, em Bruxelas ou Estrasburgo". Isto é, mais 7040 euros mensais por 22 dias de trabalho.