Cada vez mais peregrinos fazem caminho por etapas

Milhares de peregrinos de vários pontos do país e de Espanha estão já a caminho do Santuário de Fátima para a peregrinação de 13 de maio. No ano passado, estiveram cerca de 300 mil pessoas, cerca de 35 mil terão feito o caminho a pé. Este ano, de acordo com fonte do santuário, os números deverão ser idênticos.

"É visível que há cada vez mais peregrinos a fazer o percurso a pé mas por fases, caminhando por etapas. Por exemplo, só caminham ao fim de semana e aos feriados, o que obriga a uma maior atenção por parte das forças de segurança", disse ao JN o Major Bruno Ribeiro, da GNR. Contudo, a maioria dos peregrinos começa a viagem hoje ou amanhã para que no dia 12 de maio esteja em Fátima.

"Notamos que estão a aumentar os peregrinos que vêm a pé desde Espanha. Já tínhamos os peregrinos do Caminho de Santiago e agora temos muitas pessoas a fazer o caminho, desde Espanha, em direção a Fátima", acrescentou.