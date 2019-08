Cada vez mais utentes evitam os hospitais da área de residência

Inês Schreck Hoje às 14:16 Facebook

Entre janeiro e junho deste ano, 132 030 pessoas escolheram, em conjunto com o médico de família, um hospital fora da área de residência para fugirem aos longos tempos de espera das consultas.

Foram mais 22 224 pedidos do que no mesmo semestre do ano anterior, correspondendo a um aumento de 20%. Três anos depois, os hospitais centrais do Porto e de Lisboa - os mais escolhidos - ainda têm dificuldades para acomodar a nova procura e, em algumas especialidades, os tempos de espera derraparam.

Dados enviados ao JN pela Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) revelam um crescimento contínuo dos pedidos de primeira consulta para hospitais fora da rede de referenciação direta. Em 2016, representaram 10,2% do total de pedidos; em 2017, subiram para 11,1% e, no ano passado, para 12,5%.

