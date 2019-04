Hoje às 17:25 Facebook

A cadeira automóvel para crianças Oasys i-Size, da Chicco, falhou o teste principal de segurança da Deco, revelou, esta sexta-feira, a associação de defesa do consumidor.

"Se tem uma cadeira auto Chicco Oasys i-Size, exija a troca imediata à marca. O assento i-Size para crianças até 78 centímetros de altura falhou no teste de colisão frontal. Durante o impacto, o cinto solta-se e a criança é projetada para fora da cadeira. Num acidente real, o risco de lesões graves é elevado", revela a Deco num texto publicado no site da associação.

A Deco já contactou a Chicco, que garante ter poucos exemplares deste modelo no mercado e que se compromete a recolher as cadeiras com defeito e a substituí-las por um modelo seguro. "A substituição voluntária envolve uma quantidade limitada de cadeiras auto Oasys i-Size, distribuídas após 27 de setembro de 2018, segundo a marca".

A falha afeta as cadeiras com número de série de 00008139 a 00013590.