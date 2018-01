Calendários da GNR e EDP para prevenir burlas entregues a idosos

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 17:40 Facebook

Uma campanha de entrega de calendários alertando para a prevenção de burlas a idosos, relacionadas com a cobrança ilegal de serviços prestados pela EDP Distribuição, chegou esta quarta-feira ao Alto Minho.

A GNR, em parceria com a EDP, está a distribuir 50 mil calendários com os contactos do posto da guarda mais próximo (e dos próprios agentes), aconselhando a população mais idosa a colocá-los em zona visível no interior das suas residências.

O objetivo é que, em casos de emergência, os moradores tenham acesso imediato aos referidos contactos para sua segurança. Esta quarta-feira, foi realizada uma primeira ação de distribuição no posto de Valença e esta quinta-feira serão feitas outras duas nos postos de Caminha e Arcos de Valdevez.