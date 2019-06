Calor chega a Portugal no fim de semana mas não é para todos

JN Hoje às 12:28 Facebook

As temperaturas altas vão chegar em força a Portugal no fim de semana, mas não atingem o país todo. A zona Litoral Norte continua a escapar à onda de calor que tem assolado a Europa Central.

A massa de ar quente vinda do norte de África que está a causar temperaturas extremas por toda a Europa, com destaque para Alemanha, Itália, Suíça, Dinamarca, Espanha e França - onde o calor já matou três pessoas -, está a deslocar-se para Oeste. Como consequência, Portugal continental vai ser atingido por parte desta onda de calor, sobretudo na região Interior.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê, a partir de sexta-feira, uma pequena subida da temperatura máxima, que não se fará sentir com força na maior parte dos distritos litorais, sobretudo da região Norte. Segundo o mapa de previsões do IPMA, esperam-se temperaturas máximas iguais ou superiores a 30 graus Celsius em 10 distritos do país (quase todos no Interior), podendo atingir os 34 em Bragança e os 35 em Évora, Beja e Castelo Branco. No Litoral Norte, as máximas não devem ultrapassar os 23.

No sábado, o panorama é semelhante, estando prevista uma subida da temperatura mínima em todo o país, que vai variar entre os 13, em Braga, e os 21, em Faro. A máxima vai variar entre os 22, no Porto, e os 37, em Évora.

