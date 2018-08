Calor extremo em Portugal chega ao "The Guardian" e à BBC

Ontem às 17:26 Facebook

As temperaturas extremas que se têm feito sentir em Portugal continental, com máximos de 46 graus, já são notícia nos britânicos "The Guardian" e BBC.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), um terço das estações meteorológicas do país registaram temperaturas recorde no sábado, com a mais elevada a rondar os 46,4 graus Celsius, na localidade de Alvega, concelho de Abrantes, escreve o "The Guardian". O jornal esteve na freguesia alentejana de Amareleja, em Moura, "um dos lugares mais quentes da Europa", e falou com os habitantes. "Todos os anos temos temperaturas acima dos 40 graus (...) mas o tempo está a mudar, na semana passada estiveram 33 graus, e agora passou para os 45. Temos tempestades em janeiro e outubro, quando antigamente só havia em maio", relatou Marcelino Raimundo, 68 anos.

O "The Guardian" escreveu ainda sobre o incêndio de Monchique, Algarve, que lavra desde sexta-feira e que já consumiu mais de mil hectares. Mais de 830 operacionais, 223 veículos e 12 meios aéreos combatiam as chamas, cerca das 17 horas deste domingo, de acordo com informação disponibilizada no site da Proteção Civil.

As altas temperaturas registadas em Portugal e Espanha, causadas pelas poeiras e ar quente vindos do norte de África, também mereceram um destaque da BBC, que reservou uma nota para as SMS enviadas pela Autoridade Nacional da Proteção Civil para as pessoas que estejam em locais de risco de incêndio extremo.

De acordo com o IPMA, o passado sábado foi o dia mais quente dos últimos 18 anos em Portugal continental, tendo registado um valor médio da temperatura de 32,4 graus. O Instituto prevê que as máximas e mínimas comecem a descer a partir de segunda-feira, embora ainda se mantenham os avisos laranja e vermelho nos distritos de Portalegre e Castelo Branco.