Calor está de regresso mas Marinha alerta que mar ainda é de inverno

Autoridade Marítima avisa que não há nadadores-salvadores nas praias e pede que se evitem passeios junto à água. Este ano, haverá 417 praias costeiras e 132 fluviais, sete delas novas.

A portaria que define as zonas balneares prevê um total de 417 praias costeiras e 132 fluviais este ano, sendo que a novidade é a criação de sete novas praias interiores (uma no Norte, cinco no Centro e uma no Alentejo). A época balnear pode arrancar a partir de 1 de maio - Cascais será o primeiro concelho a colocar nadadores-salvadores em 15 praias a partir de quarta-feira. Este fim de semana, as temperaturas vão subir entre quatro e oito graus - espera-se que amanhã batam nos 30 graus no interior do Alentejo e Vale do Tejo - e convidar à praia. A Marinha alerta para os perigos da não vigilância.

A Autoridade Marítima pede que se evite o mar, uma vez que não há nadadores-salvadores e vai reforçar a vigilância com meios da Polícia Marítima no Algarve, Costa de Caparica, Arrábida e Tróia. Pereira Fonseca, porta voz da Marinha, apela a que não se entre na água uma vez que, apesar de o tempo convidar a banhos, o mar ainda tem características de inverno.