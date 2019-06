Calor vem devagar no início do verão

Emília Monteiro Hoje às 09:06 Facebook

O verão começa esta sexta-feira, no calendário, mas na temperatura ainda demora mais uns dias até chegar em pleno.

"O verão chega tímido, mas ainda assim com temperaturas a rondar os 30 graus Celsius em algumas regiões do país", disse Patrícia Gomes, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A timidez inicial rapidamente dará lugar a altas temperaturas e a dias cheios de sol. "Ondas de calor, temperaturas de 43 graus Celsius ao longo de vários dias consecutivos, risco de incêndio elevado", é este o cenário avançado para Portugal pela plataforma meteorológica AccuWeather. A nível de temperaturas, a Península Ibérica terá valores muito semelhantes aos portugueses. "Será um verão longo e muito quente", refere o documento.