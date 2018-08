Câmaras em casinos para travar viciados

Alexandra Figueira Hoje às 00:40 Facebook

Equipamentos instalados nas salas de jogo munidos de sistemas de reconhecimento facial para travar a entrada a viciados em jogo. Número de apostadores autoexcluídos de casinos e casas online está a disparar.

Os casinos estão a instalar à entrada câmaras equipadas com sistemas de reconhecimento facial. O objetivo é travar o acesso aos apostadores que estejam impedidos de lá entrar, como o caso de viciados que tenham pedido para ser excluídos. Só até junho, 422 pessoas tinham pedido a exclusão de casinos ou salas de máquinas, mais do que as 357 de todo o ano passado. Nas casas de jogo online, o número de autoexcluídos mais do que duplicou, no espaço de 12 meses.