Câmaras já estão a recusar descentralização em 2019

Já há câmaras a assumir que recusarão a atribuição de novas competências do Estado em 2019.

Os municípios do Porto, Braga, Valongo, Mafra, Palmela e Boticas são os primeiros a admitir ao JN que não participarão na descentralização no próximo ano, mas outros poderão seguir-se-lhes, como Odivelas, que optará pela recusa, caso não veja esclarecidas as dúvidas sobre os montantes a transferir pelo Governo. Autarquias como Lisboa, Guimarães, Barreiro, Viseu, Vila Real, Tavira e Matosinhos ainda ponderam a opção a tomar.

