Câmaras pagam cada vez mais tarde aos fornecedores

Mais de metade das 308 câmaras portuguesas está a demorar mais tempo a saldar as dívidas a fornecedores.

A capacidade de resposta das tesourarias municipais deteriorou-se em 164 concelhos (53% das autarquias) no final do ano passado em relação a 31 de dezembro de 2017, ano de eleições autárquicas. Nazaré continua a liderar esta lista negra e precisa de mais de dois anos e três meses (841 dias) para regularizar os débitos.

Se em alguns concelhos a espera se alonga por poucos dias, noutros a demora prolonga-se por meses e meses. Celorico da Beira só consegue pagar ao fim de um ano e nove meses (637 dias) e esteve bem melhor em 2017 do que em 2018. Carlos Ascensão, presidente da autarquia, que ocupa também a última posição no rating municipal de sustentabilidade, garante que a situação financeira da Câmara melhorou em 2019. Vila Real de Santo António, que se encontra na terceira posição entre os piores pagadores do país, demorava cerca de um ano e três meses (462 dias) a saldar dívidas em 2018.