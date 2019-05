Caminhos alternativos dão mais segurança aos peregrinos

Zulay Costa Hoje às 09:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Há duas décadas que uma promessa leva António Fernando, de 45 anos, a percorrer os caminhos entre Vale de Cambra e o santuário de Fátima.

Foi pelo IC2 uma boa parte do percurso, mas, em Mourisca do Vouga, Águeda, saiu para um caminho alternativo identificado pela Autarquia. "Vi a placa e achei muito bom porque o IC2 é perigoso, ainda por cima com chuva", diz. "Se não conheço a alternativa, nem sempre arrisco, porque às vezes o piso é mau e isso é algo que temos de ter em conta quando caminhamos muitas horas", acrescenta. Mas ali a sinalização deu-lhe confiança.

Este ano, a Autarquia de Águeda voltou a investir na beneficiação e sinalização de caminhos alternativos ao IC2, numa tentativa de reforçar a segurança dos peregrinos que atravessam o concelho. São também, garante a Autarquia, trajetos mais rápidos. A pensar nos locais onde não é possível criar outras opções de percurso ou em quem não quer deixar aquele itinerário complementar, foi articulado com a Infraestruturas de Portugal a supressão de faixas de rodagem, temporariamente dedicadas em exclusivo aos caminhantes. E são muitos. Só no dia da reportagem do JN, a Ordem de Malta, por exemplo, assistiu cerca de 180 peregrinos.