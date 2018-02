Camionista português morreu em acidente em Espanha

Carina Fonseca Hoje às 09:55 Facebook

Twitter

Um camionista português de 58 anos morreu, quinta-feira, na autoestrada A-2, em Espanha, na sequência de um despiste seguido de capotamento.

O acidente ocorreu entre as localidades de Alhama de Aragón e Cetina, cerca das 15.10 horas (14.10 horas em Portugal continental), quando o condutor - que seguia em direção a Madrid - perdeu o controlo do veículo, atravessou a via de sentido contrário e acabou por capotar na berma da estrada, revela a imprensa espanhola.

O JN conseguiu confirmar que o motorista do camião da empresa Dias & Filhos é Carlos Lourenço Queirós, morador em Coselhas, Coimbra, um condutor experiente e que trabalhava naquela empresa de Montemor-o-Velho há seis anos.

Carlos Queirós regressava a Portugal vindo de Saragoça e estava a conduzir há apenas 20 minutos, soube o JN. Era divorciado e tinha dois filhos maiores de idade.