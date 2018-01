Camionista português morreu num acidente em Espanha este domingo

A.C. Hoje às 17:00, atualizado às 18:47 Facebook

Um camionista português morreu, este domingo, num acidente em Espanha.

A vítima, identificada como António Augusto O. C., de 44 anos, conduzia uma camião frigorífico da empresa Primafrío, com sede em Espanha, segundo a edição eletrónica do Diari de Tarragona.

Segundo o Serviço de Trânsito da Catalunha, o acidente ocorreu cerca das 7.30 horas da manhã deste domingo (6.30 em Portugal continental), ao quilómetro 343 da AP-7.

O motorista, de nacionalidade portuguesa, morreu no local. O ajudante, de 60 anos, sofreu ferimentos leves e foi transportado ao hospital de Amposta, em Tarragona.