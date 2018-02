Campos Ferreira não é candidato a líder da bancada do PSD

JN Hoje às 18:02 Facebook

Luís Campos Ferreira já decidiu: não é candidato à liderança da bancada parlamentar do PSD. E não acredita que haja alguém que vá desafiar a candidatura de Fernando Negrão, o único que se apresentou até agora.

Na sexta-feira, no dia do arranque dos trabalhos do congresso, o deputado social-democrata admitiu que foi desafiado por uma parte "substancial e significativa" de elementos da bancada laranja para apresentar uma candidatura à sucessão de Hugo Soares. Mas garante que já tinha decidido que não o faria, optando por apoiar a candidatura de Fernando Negrão.

Até agora, a candidatura de Fernando Negrão é a única que está formalizada às eleições para a liderança da bancada parlamentar, agendadas para a próxima quinta-feira. E Campos Ferreira, que era agora vice-presidente da bancada, não acredita que haja uma candidatura desafiadora.

Negrão é candidato à sucessão de Hugo Soares, mas tem a fasquia elevada uma vez que Soares tinha ganho a bancada com 85,4% dos votos. Se ganhar por muito menos, ou tiver muitos votos em branco, Negrão pode entrar com o pé esquerdo na liderança da bancada.