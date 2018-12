Campos Ferreira renuncia a cargo de deputado no PSD

António José Gouveia Hoje às 19:04 Facebook

O deputado do PSD Luís Campos Ferreira vai abandonar o cargo de deputado a partir de 31 deste mês, renunciado ao mandato na Assembleia da República, revelou ao Jornal de Notícias, acrescentando que não é "uma saída de revolta" com o partido".

Campos Ferreira adiantou que sai por razões "pessoais e profissionais" e que nada tem a ver com a liderança de Rui Rio no PSD, confessando no entanto, não estar "alinhado com a sua estratégia para o partido".

O deputado, eleito pela primeira vez em 2002, na altura do Governo de Durão Barroso, quer "Ano novo, vida nova", explicou ao JN. Campos Ferreira, apesar de ter apoiado a candidatura de Rui Rio ao PSD, foi sempre um militante muito próximo de Luís Montenegro, putativo candidato à liderança dos sociais-democratas.