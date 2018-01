Projetos de lei sobre canábis baixam à comissão sem votação

Hoje às 17:03, atualizado às 17:27 Facebook

Os projetos de lei do Bloco de Esquerda e do PAN para a utilização terapêutica da canábis vão baixar, sem votação, à comissão parlamentar.

Fontes parlamentares afirmaram que houve contactos, esta quinta-feira à tarde, entre deputados do Bloco e do PSD para permitir que o debate desta disposição continue em comissão, na especialidade.

O PSD anunciou, também esta quinta-feira, que vai apresentar um diploma próprio, que não prevê o autocultivo da planta de canábis.

A decisão surge depois de um debate em que ficaram dúvidas quanto às possibilidades de aprovação dos diplomas, face ao voto contra do PSD e CDS e do voto contra do PCP aos dois projetos, anunciado durante o debate parlamentar.

Os votos do PS, que, ainda assim, tem liberdade de voto, do BE, PAN e PEV eram insuficientes para fazer avançar a lei.

Após o debate, fontes parlamentares informaram que o BE iria pedir a baixa à comissão, sem votação e por 60 dias, do seu diploma. O PAN seguiu o exemplo dos bloquistas.

Debate "inquinado à partida"

A deputada do PS Maria Antónia Almeida Santos defendeu a aprovação do uso da canábis para fins medicinais, sustentando que é uma questão de saúde e de humanidade, referindo-se aos doentes que esperam uma resposta e exemplificando que os opiáceos já existentes no mercado são tão ou mais perigosos.

A deputada do CDS-PP Isabel Galriça Neto manifestou a oposição da bancada do CDS-PP, alegando que "não é sério" criar em torno do tema uma "pretensa premência social que não existe".

Moisés Ferreira fez a defesa do diploma do BE, argumentando com as experiências positivas de outros países para reiterar que se trata de uma questão de saúde já estudada e que seria "estranho" continuar a "adiar uma decisão sensata".

Para o PAN, seria "hipócrita" o Estado português impedir o tratamento de doentes desta forma, tanto mais que Portugal já autoriza a plantação para exportação. O deputado sublinhou que quem determina a prescrição e o tratamento são os médicos.

O PCP considerou que o debate estava "inquinado à partida", acusando o BE e o PAN de pretenderem "abrir caminho" para legalizar a canábis para fins recreativos. "É preciso esclarecer que face à lei atual já é possível usar canábis para fins terapêuticos", disse a deputada Carla Cruz.

O Partido Ecologista os Verdes (PEV), através da deputada Heloísa Apolónia, remeteu a discussão dos diplomas para a especialidade e reservou uma reapreciação da sua posição em votação final global, mas também tecendo críticas aos projetos apresentados, devido à possibilidade de autocultivo.

O PSD declarou não ter qualquer tabu com a possibilidade de uso terapêutico de canábis, mas manifestou-se igualmente contra "confundir a utilização" médica com fins recreativos que afirma estar implícita nos diplomas em questão. O parlamento estaria a "regulamentar algo que é no fundo a legalização da canábis para fins recreativos", pondo em causa a política do medicamento, afirmou o deputado Simão Ribeiro.