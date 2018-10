Candidata a líder da JS trabalhou com vereador socialista por ajuste direto de 256 mil euros

Hoje às 16:09 Facebook

Maria Begonha é candidata a líder da Juventude Socialista. Antes de anunciar a candidatura, rescindiu um contrato por ajuste direto com a Câmara Municipal de Lisboa, por serviços de assessoria no gabinete de vereador socialista Duarte Cordeiro.

O contrato por ajuste direto tinha o valor total de 256 mil euros (mais IVA), foi celebrado em novembro de 2017 e previa a aquisição de serviços de "assessoria nas áreas de implementação de políticas públicas e gestão de projeto nas áreas de economia e inovação, no gabinete do vereador Duarte Cordeiro", do PS, segundo noticia o Jornal Económico, esta sexta-feira.

O contrato previa o pagamento de 180 mil euros a Maria Begonha, mas a jovem de 29 anos rescindiu esta prestação de serviços a 30 de setembro, dias antes avançar com a corrida à liderança da Juventude socialista (JS), a 9 de outubro. Durante a vigência do contrato, Maria Begonha recebeu 42 mil euros, acrescenta o Jornal Económico.