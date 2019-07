Candidato do PSD diz a jornalistas que "cortem os pulsos"

Hoje às 17:41 Facebook

Maló de Abreu, candidato do PSD a deputado pelo círculo de Coimbra, reagiu no Twitter ao resultado de Rui Rio, no Conselho Nacional do PSD, na terça-feira. "Queriam sangue? Cortem os pulsos com que anunciaram, durante semanas, o fim do mundo", escreveu.

A publicação foi feita esta quarta-feira na conta pessoal de Maló de Abreu, membro da direção de Rui Rio e candidato a deputado pelo PSD, através do círculo de Coimbra. "Uma derrota dos jornaleiros arautos da desgraça. Ponto!", atirou, apontando a aprovação das listas com "18 votos contra e 80 a favor".

A última votação do Conselho Nacional do PSD, que se realizou esta quarta-feira de madrugada, em Guimarães, aprovou as listas de deputados pelas 2.30 horas. O resultado final da votação por braço no ar foi de 80 votos a favor, 18 contra e dez abstenções. Isto significa a aprovação com 82% dos votos, uma vez que as abstenções não são contabilizadas nos estatutos do partido.