Cantinas dispensam funcionários antes do fim das aulas

Alexandra Inácio Hoje às 08:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Muitas cantinas de escolas de 2.º, 3.º ciclos e secundário, da região Centro, vão funcionar a meio gás no próximo mês. As equipas de funcionários estão a ser reduzidas antes do fim dos contratos e a apanhar de surpresa os diretores.

A denúncia é feita pelo Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria do Centro, que já admite convocar greve, no arranque das aulas, se as condições de trabalho não mudarem.

O rácio mínimo de funcionários já não é cumprido e, esta semana, em quase metade dos agrupamentos do Centro - onde os refeitórios estão concessionados à ICA - dispensaram funcionários, especialmente com horários de quatro horas diárias e contrato até fim de junho, explica António Baião, dirigente do STIRTRS.