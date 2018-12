Cardiologia do hospital de Gaia em "rutura" devido a "avalanche" de doentes da Feira

Hoje às 12:55 Facebook

Twitter

Partilhar

O diretor de Serviço de Cardiologia do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho falou esta quinta-feira numa "rutura" na unidade devido ao encaminhamento de doentes da unidade de Santa Maria da Feira, depois do encerramento do serviço naquele hospital.

Em declarações à Lusa, Pedro Braga contou que desde 19 de novembro, dia em que o Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga, que tutela o Hospital São Sebastião, em Santa Maria da Feira, ficou sem cardiologistas na urgência, que Vila Nova de Gaia, hospital de referenciação, sofreu um "enorme afluxo de doentes".

Com este grande afluxo de doentes estamos a adiar intervenções cardíacas complexas

O problema agravou-se em consequência do encerramento de camas diferenciadas no hospital da Feira, acrescentou.

"Com este grande afluxo de doentes estamos a adiar, de forma recorrente, intervenções cardíacas complexas porque não temos camas, dado o serviço estar sempre cheio. Por exemplo, ainda na terça-feira não pudemos tratar dois doentes com doença valvular grave por falta de vagas no serviço", revelou.

Isto obriga a contactar os doentes para adiar os procedimentos, lidar com as suas queixas e ansiedade, explicou, salientando a "repercussão negativa nas crescentes" listas de espera.

A acrescentar a esta situação, o médico revelou que no passado fim de semana o serviço tinha uma ocupação de 100%, quer nas camas de internamento, quer na unidade coronária, obrigando seis doentes graves a ficar nas urgências, local que "não tem as condições de monitorização e vigilância adequadas para todos os doentes".

Contactada pela Lusa, a Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte explicou que, "nos termos da Rede de Referenciação Hospitalar, desde meados de novembro o Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga tem estado a remeter doentes do foro de Cardiologia para o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, numa média de três doentes/dia".

"O motivo pelo qual o referido Centro Hospitalar teve que recorrer a RRH (ao trabalho em rede) tem a ver com a escassez de recursos na especialidade em apreço. Sobre esta situação, o Conselho Diretivo desta ARS tem estado a trabalhar com a tutela no sentido de que, no mais breve espaço de tempo possível, possam os dois centros hospitalares serem reforçados com novos especialistas", ressalvou.

Poderão ocorrer "problemas graves" inerentes ao transporte ou à "deficiente" vigilância e monitorização

Pedro Braga salientou a preocupação dos profissionais quanto aos cuidados médicos prestados aos doentes neste contexto, reforçando que poderão vir a ocorrer "problemas graves" inerentes ao transporte ou à "deficiente" vigilância e monitorização.

A falta de cardiologistas na urgência do Centro Hospitalar de Entre Douro e Veiga está a ter um "impacto insustentável" em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, porque não está "dimensionado para esta avalanche de doentes", frisou o diretor de serviço.

Além de estar em causa a segurança dos doentes, Pedro Braga reforçou que também há um aumento de custos, relacionado com os transportes de doentes, assim como a criação de um "certo atrito" que não existia entre os médicos dos dois hospitais.

"Com os mesmos profissionais, materiais e instalações tratamos agora muito mais doentes quando não temos capacidade para isso", vincou.

O médico recordou que o hospital de Vila Nova de Gaia já tem "problemas graves" de recursos humanos, meios e infraestruturas, acrescentando que o serviço de cardiologia desta unidade de saúde é de entre os grandes hospitais do distrito do Porto o que tem menos camas.

Sem sofrer aumento de pessoal há anos, o Serviço de Cardiologia tem 20 camas, 12 de cuidados intermédios e oito de cuidados intensivos de nível 3, salientou.

Dizendo que Vila Nova de Gaia há muito reclama mais recursos, Pedro Braga ressalvou que nos últimos anos aumentou o número de doentes e a sua complexidade, mas o número de camas e profissionais continua o mesmo.

Temendo pela segurança dos doentes e pela baixa dos níveis da qualidade assistencial, o diretor de serviço pede "uma rápida solução" para este "grave problema", sugerindo a abertura de mais camas e a adequação dos recursos humanos à crescente procura de doentes e sua gravidade.

O médico revelou já ter reunido com o Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia e com a ARS/Norte, mas até ao momento "ninguém se comprometeu com nada".