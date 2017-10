Carlos César reeleito líder da bancada do PS com 81% dos votos

Hoje às 14:40 Facebook

O presidente do Grupo Parlamentar do PS, Carlos César, foi reeleito, esta sexta-feira, pelos deputados socialistas com 81% dos votos, percentagem sensivelmente idêntica àquela que registou em 2015 no início da legislatura (83%).

Segundo os dados da bancada do PS, que não contém o número absoluto de votos a favor, contra, brancos ou nulos, votaram 80 deputados num total 86 membros do Grupo Parlamentar, ou seja, menos cinco do que em outubro de 2015, a primeira vez em que Carlos César foi eleito.

Na equipa de vice-presidentes de Carlos César, a única mudança agora introduzida relaciona-se com a entrada da antiga líder da JS e deputada do círculo de Faro Jamila Madeira, que substitui Luísa Salgueiro, que nas recentes eleições autárquicas foi eleita presidente da Câmara de Matosinhos.

A direção do Grupo Parlamentar terá ainda os seguintes vice-presidentes: Ana Catarina Mendes (secretária-geral adjunta), Carlos Pereira (líder do PS/Madeira), Filipe Neto Brandão, Idália Serrão, João Galamba (porta-voz deste partido), João Paulo Correia, João Torres, Lara Martinho, Pedro Delgado Alves e Susana Amador.

Na primeira vez em que foi eleito, em 28 de outubro de 2015, o presidente do PS, Carlos César obteve 71 votos favoráveis, cerca de 83,5 por cento.

Em outubro de 2015 registaram-se ainda cinco votos contra e nove brancos.