Carlos César reeleito presidente do PS com 96,3% dos votos

O deputado e líder parlamentar socialista Carlos César foi, este sábado, reeleito presidente do PS com 96,3% dos votos.

Os resultados da eleição foram anunciados pela Comissão Organizadora do Congresso, no início do segundo dia do 22.º Congresso do PS, pelas 10.35 horas, que decorre até domingo na Batalha (Leiria).

Não foram anunciados os números absolutos das várias eleições, mas apenas percentagens, tendo Carlos César sido eleito com 96,3% dos votos a favor e 3,7% dos votos em branco.

A Mesa do Congresso foi eleita com 96,29% dos votos, a Comissão de Honra com 96,9% e a Comissão de Verificação de Poderes foi eleita com 96,55% dos votos.

Carlos César recebeu um forte aplauso da sala, ainda não completamente cheia, quando foi lido o seu nome.