Carlos Moedas contra visões pessimistas do PS

O comissário europeu Carlos Moedas começou por agradecer, no Congresso do PSD, em Lisboa, este sábado, a Pedro Passos Coelho por ter liderado o país "numa das alturas mais difíceis da democracia em Portugal".



Moedas partiu depois para um ataque ao PS, reforçando a ideia de foi o PSD que venceu as últimas eleições legislativas. "As mentes pensantes disseram que íamos falhar o acordo com a Troika. Não falhamos. Depois, disseram que íamos perder as eleições em 2015 e nós vencemos", lembrou.



"Agora, dizem que vamos perder em 2019. Mas isso não vai acontecer", atirou.