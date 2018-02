Carnavais custam mais de 2,5 milhões de euros

Salomé Filipe, Eduardo Pinto Hoje às 00:40, atualizado às 00:41 Facebook

A folia que já se vive em muitos cantos do país, antecipando o Carnaval que se festeja na próxima semana, parece só brincadeira, entre máscaras e serpentinas, mas está longe disso.

Na realidade, os festejos do Entrudo, do Norte ao Sul do país, mexem com milhões de euros. Só nos oito principais corsos do país - Ovar, Estarreja, Mealhada, Figueira da Foz, Sesimbra, Torres Vedras, Loulé e Madeira -, os orçamentos ultrapassam, no total, os 2,5 milhões de euros.

