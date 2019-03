Carnaval custa três milhões de euros às cidades

Salomé Filipe Hoje às 08:44 Facebook

Os principais carnavais do país vão custar, este ano, cerca de três milhões de euros. Nas oito cidades onde se aposta mais na folia - Ovar, Estarreja, Mealhada, Figueira da Foz, Torres Vedras, Sesimbra, Loulé e Funchal - as previsões de chuva parecem não assustar as organizações.

Por isso, há mesmo quem conte gastar mais dinheiro do que no ano passado, apesar de na maior parte das cidades o investimento ser semelhante ao de 2018.

Torres Vedras ultrapassou Ovar, no que diz respeito ao investimento previsto. Se, no ano passado, o orçamento dos festejos era de 680 mil euros, este ano é de 750 mil, dos quais 100 mil são financiados pela Câmara.