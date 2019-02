Casais voam com a TAP a Paris no Dia dos Namorados

Célia Soares Hoje às 15:45 Facebook

O "Voo do amor" promovido pela TAP Airline Portugal para celebrar o Dia dos Namorados aterrou em Paris ao início da tarde desta quinta-feira e promete tornar-se numa aventura inesquecível para os casais premiados.

A iniciativa da companhia aérea portuguesa não passou despercebida esta manhã no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, e o mesmo está acontecer na "cidade luz". Depois de uma viagem animada e com muitas surpresas para assinalar o dia mais romântico do ano, os casais vão fazer um passeio de barco no rio Sena, logo após o jantar, e seguirão ainda numa tour pelas ruas da capital parisiense.

Carolina e Miguel, de 21 anos, namoram há cinco anos e foram um dos pares escolhidos pela TAP. Para o casal de Leiria, este está a ser um dia diferente. "Para nós, é, sem dúvida, um dia emocionante e inesquecível. Sentimo-nos honrados por ter o privilégio de viver esta experiência, uma realidade que mais parece um sonho", contou Carolina ao JN.