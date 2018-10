Alexandra Figueira Hoje às 13:36 Facebook

Quem construir ou reabilitar uma casa com financiamento do 1.o Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação ficará com o imóvel bloqueado durante 15 anos, ou até reembolsar o Estado de todo o dinheiro do apoio dado. A limitação está prevista na legislação que regula o programa e cuja portaria final foi já publicada e entrou em vigor.

O 1.º Direito prevê que as habitações intervencionadas por entidades e empresas públicas ou instituições de solidariedade social tenham de ser utilizadas para dar um teto às populações carenciadas ou em situação de sem-abrigo, às quais o programa se dirige. A obrigação mantém-se por 15 anos ou até que o empréstimo seja reembolsado, se este se prolongar além dos 15 anos.

Se as obras forem feitas por associações de moradores, cooperativas de habitação ou pelos proprietários, o imóvel só poderá ser vendido depois de dar direito de preferência ao município ou ao Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), que terão 15 dias úteis para decidir. O preço de venda será igual ao valor atribuído pelo IHRU para calcular o financiamento, menos a comparticipação dada ao abrigo do 1.o Direito.

Se nem o município nem o IHRU quiserem comprar, o proprietário poderá vender a terceiros durante os primeiros 15 anos, desde que devolva o dinheiro do apoio e do IVA reduzido de que tenha beneficiado. E se vender antes de decorridos oito anos, terá ainda de pagar juros de mora, a contar desde a data em que recebeu o apoio. Estes limites ficarão inscritos no registo predial.

Seis anos para dar casa a todos

Os municípios terão seis anos para elaborar as estratégias locais de habitação e definir áreas de intervenção prioritária e a estratégia a seguir (construções novas, reabilitação das existentes ou compra).

O programa prevê que as famílias possam também candidatar-se e reabilitar a casa onde vivam ou comprar uma nova. Nesse caso, terá de pagar o equivalente a 25% do rendimento médio mensal, ponderado pelo número de elementos da família, durante 15 anos. Fonte oficial do Ministério do Ambiente esclareceu que pode optar por um empréstimo a 30 anos para reduzir a taxa de esforço efetiva para 12,5%.v

Garantir acesso a casa

O Governo reconhece que continua a haver problemas estruturais na reabilitação do parque habitacional, ao mesmo tempo que aumenta o número de pessoas que, devido a graves carências económicas e outras vulnerabilidades, não têm acesso a habitação condigna.

Modalidades previstas

Os candidatos podem pedir um empréstimo com taxa de juro bonificada, reabilitar casa existente ou construir habitação nova.

Quem pode concorrer

Famílias com rendimentos até 1716 euros (ponderados pelos elementos do agregado), que não tenham valores mobiliários superiores a 5147 euros, outra casa nem tenham tido apoios a fundo perdido. Também se podem candidatar entidades públicas, instituições de solidariedade e associações de moradores.

Objetivos

Além de dar casa a quem a não tem, visa reabilitar a habitação e substituir ilhas ou acampamentos.

Há 25 mil famílias sem habitação condigna

O Levantamento Nacional das Necessidades de Realojamento Habitacional mostra que 25 762 famílias têm "carências habitacionais graves". Três em cada quatro estão nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto e quase metade do total vive em barracas, sobretudo em torno da capital. No Porto domina o chamado Conjunto Urbano Consolidado Degradado, como as ilhas. Encontrar habitação para estas famílias custará 1700 milhões de euros até 2024.