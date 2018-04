Catarina Martins diz ser preciso responsabilizar Barroso, Santana e Sócrates

Teixeira Correia Hoje às 19:01 Facebook

Twitter

Catarina Martins defendeu, na tarde desta segunda-feira, em Beja, que "consideramos normal a Comissão de Inquérito. Além de ouvir Manuel Pinho, queremos responsabilizar todos os políticos que tomaram decisões sobre s rendas da EDP".

De visita à Ovibeja, a Coordenadora do Bloco de Esquerda justificou que o país deve saber "como foram tomadas as decisões políticas pelos governos de Durão Barroso, Santana Lopes e José Sócrates e reconstruir como foram feitos estes contratos".

Para Catarina Martins, a Comissão de Inquérito deve ser funcionar em pleno por duas ordens de razões: "primeira para responsabilizar todos os responsáveis políticos sobre as decisões e a segunda porque é necessário acabar com as rendas da energia", concluiu.

Para a coordenadora bloquista "chamar a uma audição o ex-ministro não dá nenhum instrumento ao país e uma comissão responsabiliza-o pelas declarações", justificando que "está aberta a porta para uma maior investigação sobre os governos que lesaram o país", rematou.

Catarina Martins lembra que "em junho de 2017, o Bloco de Esquerda propôs a suspensão das rendas e o PSD foi o único que se absteve e é o momento para mudar de posição", num recado às declarações feitas também esta tarde em Beja, onde considerou que a Comissão de Inquérito era "uma competição mediática", levada a cabo pelos bloquistas.