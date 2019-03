CDS aprova quota nacional de candidatos nas legislativas a 5 de abril

Hoje às 15:09 Facebook

Twitter

Partilhar

O Conselho Nacional do CDS-PP vai aprovar, em 5 de abril, os candidatos a deputados nas legislativas de outubro indicados pela direção de Assunção Cristas e a lista às europeias de maio, foi hoje anunciado.

Estes são dois pontos na ordem de trabalhos da convocatória para a reunião do principal órgão entre congressos dos centristas, que realiza na sede nacional do partido, em Lisboa.

O CDS-PP será, assim, o primeiro partido a iniciar formalmente o processo de escolha de candidatos a deputados nas legislativas, agendadas para 06 de outubro.

A lista às europeias volta a ser encabeçada por Nuno Melo, atual eurodeputado, sendo já conhecidos mais três candidatos, Luís Pedro Mota Soares, Raquel Vaz Pinto e Vasco Weinberg.

Na reunião de dia 05 de abril, o Conselho Nacional centrista aprova a chamada quota nacional, da responsabilidade da direção de Assunção Cristas, sendo os restantes nomes indicados pelas estruturas distritais.

No dia 12 de janeiro, o Conselho Nacional reuniu-se em Oliveira de Frades, Viseu, e decidiu que a direção do CDS-PP vai escolher os cabeças de lista aos 18 distritos nas legislativas de outubro e mais quatro candidatos em Lisboa e dois no Porto "ouvidas as respetivas distritais", de acordo com os critérios aprovados.

Nos Açores e na Madeira, os cabeças de lista são escolhidos pelos órgãos regionais, "no respeito pelas autonomias" e caberá também à direção a escolha de "um lugar nacional" para a Juventude Popular, que neste momento não tem representação no grupo parlamentar.

Nas legislativas de outubro de 2015, o CDS-PP concorreu em coligação com o PSD, tendo os dois partidos obtido 36,8% dos votos. Os centristas elegeram 18 deputados.