CDS ataca plano de reformas por ser "poucochinho", PSD aponta "falta de ambição"

A Assembleia da República está, esta quarta-feira de manhã, a debater o Programa de Estabilidade 2019-2023 e o Plano Nacional de Reformas.

Numa intervenção no parlamento sobre o Programa de Estabilidade e o Programa Nacional de Reformas, o ministro do Planeamento, Nelson de Souza, os 32 mil milhões de euros de investimento público até 2023 previstos no Programa de Estabilidade e os resultados obtidos ao nível do desempenho da economia, da criação do emprego, redução de desemprego e diminuição das desigualdades, "num contexto de uma gestão de finanças públicas saudável".

Nelson de Souza detalhou ainda que um quarto das fontes de financiamento daquele volume global de investimento será o Portugal 2020, sendo que no caso dos projetos mais estruturantes será de cerca de metade.

O ministro do Planeamento salientou os investimentos promovidos por municípios, salientando que, em 2018, a execução do investimento público territorial no Portugal 2020 duplicou face ao valor registado em 2017 e que nos contratos celebrados com municípios encontram-se atualmente em execução investimentos de 2,4 mil milhões de euros.

CDS ataca plano de reformas por ser "poucochinho"

Deputado do CDS-PP, Pedro Mota Soares Foto: JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA

O CDS acusou o Governo de ter apresentado um Plano Nacional de Reformas (PNR) que "é o poucochinho socialista" e "disfarçado de verniz orçamental". A acusação foi feita pelo deputado e número dois na lista do CDS às europeias, Pedro Mota Soares, num discurso, no parlamento, sobre o PNR e o Programa de Estabilidade.

Em vez de "ambição", o que o CDS vê é "o imobilismo, é o poucochinho socialista, disfarçado de verniz orçamental", afirmou o deputado, que insistiu nas críticas ao executivo quanto às cativações ou por, nos últimos anos, ter subido a carga fiscal.

E, a exemplo do que tem feito nos últimos dias, o CDS criticou o baixo nível de execução dos fundos comunitários e alertou para o risco de Portugal poder vir a ter de devolver fundos relacionados com o mar.

Mota Soares defendeu algumas alternativas em nome do CDS-PP, como, por exemplo, a descida gradual do IRC para aumentar a atração ao investimento.

Pelo quarto ano consecutivo, o CDS-PP propõe, no parlamento, a rejeição do Programa de Estabilidade, da responsabilidade do Governo. Nos anos anteriores, todas as propostas de rejeição foram chumbadas pela maioria de esquerda na Assembleia da República.

PSD acusa Governo de "falta de visão e ambição" para o país

O PSD pela voz da líder da JSD, Margarida Balseiro Lopes, começou por salientar que, no final da anterior legislatura, "o país estava a crescer, o desemprego estava a descer" e a conjuntura económica era muito favorável.

Entradas de leão, saídas de Centeno

"Chegamos ao final de quatro anos e muito pouco mudou no país, as reformas ficaram por fazer, desperdiçámos e não aproveitámos a melhor conjuntura internacional de que há memória, colocando em causa o futuro de várias gerações", criticou, acusando o executivo de, além disso, ter conseguido "a proeza da maior carga fiscal de que há registo" e "a degradação dos serviços públicos".

A deputada defendeu que a responsabilidade "pela degradação das funções do Estado" não é apenas do PS, mas também do BE e do PCP, que criticam muitas vezes as opções do executivo, mas acabam por validar com o voto as suas políticas. "Fazem-me lembrar aquela máxima: entradas de leão, saídas de Centeno", criticou.

Depois, António Leitão Amaro fez um ataque cerrado ao PS e ao Governo. "Pedro Marques, com a sua incompetência, foi o melhor aliado do ministro Mário Centeno. Este Programa de Estabilidade não é para cumprir. O investimento público é sempre menor do que aquele que está previsto", sustentou o dirigente da bancada do PSD.

António Leitão Amaro, numa linha depois seguida pelos seus colegas de bancada Emídio Guerreiro e António Costa e Silva, sustentou ainda que os programas Nacional de Reformas e de Estabilidade só vão passar no parlamento "graças à hipocrisia política do PCP e Bloco de Esquerda" e considerou que mesmo os dados referentes à redução do défice, em última análise, "demonstram que a consolidação orçamental é agora metade do que aquela que se verificava na anterior legislatura".

PCP rejeita ditames europeus

Deputado do PCP, Duarte Alves Foto: JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA

O deputado comunista Duarte Alves apresentou o projeto de resolução do PCP no debate parlamentar sobre os programas de Estabilidade e Nacional de Reformas do Governo socialista, defendendo a rejeição dos ditames europeus.

"Aquilo que o Governo aqui apresenta, se fosse aplicado, iria num sentido contrário ao caminho que o país precisa de fazer", afirmou, preconizando a "recusa das opções assentes na submissão à União Europeia (UE) e ao euro".

Para o parlamentar do PCP a opção tem de ser uma "política alternativa, patriótica e de esquerda", afirmando "o direito soberano do Estado português a decidir o seu futuro" e a mobilização de "recursos necessários ao aumento de salários e pensões, melhoria de serviços públicos", "incremento do investimento público e defesa da produção nacional", entre outros.

"Insistir na submissão ao euro e às imposições da UE, como fazem PS, PSD e CDS, é empurrar o país para a dependência externa, desigualdades e injustiças sociais e para a estagnação económica", disse, sublinhando que "o PS e o seu Governo continuam a submeter-se aos ditames de Bruxelas e aos interesses dos grandes grupos económicos".

BE aponta "cedência do PS ao velho PS"

Líder parlamentar do BE, Pedro Filipe Soares Foto: JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA

O líder parlamentar do BE, Pedro Filipe Soares, reiterou que um documento destes em "vésperas de umas eleições legislativas significa muito pouco", deixando claro que "este debate não serve para grande coisa".

"Há um debate em curso sobre aquilo que apresentaram: é que nós percebemos que há uma cedência do PS ao velho PS", acusou o líder parlamentar do BE, dirigindo-se à bancada do Governo e aos deputados socialistas.

A cedência, na perspetiva do BE, é "ao PS que ignora que a recuperação de rendimentos foi o pilar fundamental para a recuperação da economia" ou ao PS que "ignora que foi o aumento dos salários, particularmente, o salário mínimo nacional, que retirou pessoas de uma indignidade de trabalhar e mesmo assim continuar na pobreza".

"Um PS que desiste do caminho que nós fizemos durante quatro anos e apresenta um Programa de Estabilidade que tem como objetivo o superavit das contas públicas", sublinhou.

Para o líder parlamentar bloquista, este Programa de Estabilidade "tem uma consequência no ano de 2019", que é o facto "de todos os euros criados" pelo crescimento económico alcançado irem "direitinhos para o buraco do Novo Banco".

PS fala contas públicas equilibradas e "derrota da Direita"

O líder parlamentar do PS afirmou que o equilíbrio das contas públicas é uma derrota da Ddireita e considerou que a trajetória de redução do défice nunca teve a simpatia do Bloco e PCP.

Segundo Carlos César, o atual Governo deixa "um legado como há muitas décadas não se via em Portugal: o de um país com contas públicas equilibradas, que alcança já nos próximos exercícios orçamentais um saldo orçamental excedentário e uma redução do valor da dívida pública".

"A direita julgava proibido, ou pelo menos imprevidente, melhorarmos os salários e os apoios às famílias. Os restantes partidos da esquerda nunca simpatizaram com a importância de reduzir o défice. O nosso legado é, assim, um motivo de orgulho, porque o governo do PS provou que as promessas de bancarrota e os maus agoiros que os partidos da direita alardeavam ficaram com quem os proferiu. As contas públicas equilibradas são, assim, uma derrota da direita e uma vitória de Portugal", declarou.

Ainda numa referência às divergências em matéria de consolidação orçamental entre PS, PCP e BE, Carlos César observou que comunistas e bloquistas sustentam que "são menos importantes as décimas que se foram recuperando nos défices das contas públicas".

"Mas estão redondamente enganados, porque quanto mais décimas no défice ganharmos agora, mais décimas teremos para protegermos, em caso de crise externa, a nossa economia, as nossas empresas, os empregos dos portugueses e das portuguesas e os nossos serviços públicos, seja na saúde, seja na segurança e nos apoios sociais", defendeu ainda.

Maria Luís Albuquerque alerta contra "filmes" do PS

LUSA Foto: A deputada do Partido Social Democrata,(PSD), Maria Luís Albuquerque

A ex-ministra das Finanças Maria Luís Albuquerque alertou que o país já viu "filmes de produção socialista" que acabaram em pântano ou em bancarrota, criticando o caminho económico seguido pelo atual Governo.

Os atores são quase todos os mesmos

"Já vimos este filme de produção socialista no passado, até os atores são quase todos os mesmos, estava tudo a correr muito bem, até começar a correr muito mal", avisou.

A anterior ministra das Finanças do Governo PSD/CDS-PP prosseguiu as críticas, referindo-se implicitamente aos executivos socialistas liderados por António Guterres e José Sócrates.

"Na versão original do filme, acabamos num pântano, na sequela o fim foi uma bancarrota. Qualquer dos filmes foi mau e os portugueses preferiam não ter de ver nova produção, até porque já não é difícil não adivinhar como acaba", avisou.