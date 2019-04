CDS Braga às turras após eleição de Telmo Correia como cabeça-de-lista

Sandra Freitas Hoje às 15:58 Facebook

A eleição de Telmo Correia como cabeça-de-lista do CDS-PP às eleições legislativas, pelo círculo eleitoral de Braga, está a incendiar as redes sociais, com o presidente da concelhia de Braga, Altino Bessa, a encabeçar um lote de críticas.

O também vereador da Câmara de Braga acusa Telmo Correia de "mentir" quando este afirmou, num comentário, que aceitou integrar a lista por este círculo eleitoral a "pedido da presidente do partido", mas também "da distrital", onde teve "um único voto contra".

De acordo com o presidente da distrital de Braga do CDS-PP, Nuno Melo, de facto "não houve nem podia haver votação", uma vez que os regulamentos determinam que é a direção do partido que escolhe o cabeça-de-lista. No entanto, defende Telmo Correia das acusações, explicando que na reunião distrital antes do Conselho Nacional, houve uma "auscultação" dos militantes e Altino Bessa foi "a única voz contra" à nomeação de Telmo Correia como cabeça-de-lista.

Ao contrário do que o vereador de Braga alega, Nuno Melo garante que "várias pessoas se pronunciaram a favor e garantiram que iam fazer campanha para a rua".

"Na concelhia de Braga, a larga maioria defende que Telmo Correia não tem condições para representar o distrito", atira Altino Bessa, explicando que se trata de um militante natural de Lisboa e, "em 10 anos de eleição, aquilo que fez em relação a Braga foi praticamente zero".

"Foi com Telmo Correia que elegemos dois deputados por Braga", contesta Nuno Melo.