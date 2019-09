CDS Madeira disponível para coligação com PSD ou PS

Hoje às 21:28 Facebook

À Esquerda ou à Direita, o CDS Madeira está disponível para uma coligação que permita formar Governo Regional com maioria parlamentar.

José Manuel Rodrigues, do CDS Madeira, desvalorizou o facto de o partido poder perder metade dos deputados e salientou que manterá um grupo parlamentar. Pode, por isso, "ser decisido na formação do futuro Governo da Madeira", disse.

Os centristas madeirenses têm afirmado estar disponíveis para se coligarem com o partido que vença as regionais deste domingo, deixando em aberto uma associação quer com o PSD quer com o PS. Esta noite, José Manuel Rodrigues reafirmou a disponibilidade "Não sei se será suficiente, mas o CDS está disponível" para apoiar um Governo regional.

Com uma linha vermelha: "sem extremismos e partidos radicais". Ou seja, sem a CDU ou o BE.

O responsável centrista admitiu que o apoio possa passar por um acordo parlamentar, mas disse-se favorável a uma coligação que implique a participação no Governo Regional. "Não sou favorável a acordos de incidência parlamentar".