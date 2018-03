CDS-PP destaca "falha gravíssima de prevenção" nos incêndios em outubro

Hoje às 19:05 Facebook

O deputado do CDS-PP Telmo Correia destacou a "falha gravíssima de prevenção" apontada no relatório sobre os incêndios de outubro na região Centro de Portugal, numa primeira análise ao documento da Comissão Técnica Independente (CTI).

"O relatório tem aspetos importantes. É claríssimo na existência de uma falha gravíssima que foi a falha da prevenção. As ignições eram previsíveis, as condições meteorológicas eram extremas, tínhamos o "furacão Ophelia" e nada disso foi pensado, prevenido ou ponderado", afirmou Telmo Correia, em declarações aos jornalistas no parlamento.

Segundo o deputado democrata-cristão, o documento "é muito claro - existiu essa falha muito grave, continuou a existir e tem de ser melhorada - e aponta sugestões que são importantes".

"[O relatório] lança uma ideia completamente nova que tem de ser pensada e ponderada: uma unidade de missão para estudar os meios e a forma, seja do ponto de vista do financiamento, seja da organização, de quem tem a responsabilidade do combate e do apoio às populações, numa primeira linha, ou seja, as corporações de bombeiros", sublinhou.

Telmo Correia declarou ainda que algumas informações que circularam sobre as conclusões do documento, no sentido de que "nada havia a fazer", não correspondem "de todo ao seu conteúdo", uma vez que "as circunstâncias eram previsíveis" e não foi acionado o "estado de calamidade preventiva", tal como em agosto.

O deputado centrista frisou tratar-se de uma "primeira leitura rápida", embora elogiando o trabalho da CTI relativamente aos factos ocorridos durante os incêndios de 15 e 16 de outubro, que atingiram 27 concelhos da região Centro, fizeram 45 mortos e cerca de 70 feridos.

O documento foi entregue, pouco depois das 17.30 horas, pelo presidente da comissão e ex-reitor da Universidade do Algarve, João Guerreiro, numa audiência com o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, em que estiveram presentes representantes de todos os grupos parlamentares.

Aqueles incêndios destruíram total ou parcialmente cerca de 800 habitações permanentes, quase 500 empresas e extensas áreas de floresta nos distritos de Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria e Viseu.

Esta CTI tem a mesma composição da anterior, que analisou os fogos de junho, em Pedrógão Grande, distrito de Leiria, e que se alastrou a concelhos limítrofes, e a sua criação foi sugerida por Ferro Rodrigues e aceite pelos partidos no parlamento.

O incêndio de junho, em Pedrógão Grande e que alastrou a concelhos vizinhos, fez 66 mortos e 253 feridos, sete dos quais graves, destruiu meio milhar de casas e quase 50 empresas.