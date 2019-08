CDS quer gasolina a ser deduzida no IRS no interior do país

Gina Pereira Hoje às 19:19 Facebook

O CDS defende que os custos de transporte, desde a gasolina, os bilhetes de comboios ou as portagens, possam ser deduzidos à coleta por parte dos contribuintes que habitem no interior, no âmbito de um novo estatuto fiscal para o interior.

No programa eleitoral do CDS - que a presidente Assunção Cristas apresenta esta quinta-feira, - CDS propõe que o valor das taxas a cobrar na tabela de IRS sejam inferiores às taxas normais. "Seria desejável que estas taxas pudessem progressiva e faseadamente ser reduzidas para quem resida ou venha a residir no interior", lê-se no programa, onde se concretiza que em matéria de IRS o partido irá propor que os custos de transporte, desde a gasolina, os bilhetes de comboios ou as portagens possam ser deduzidos à coleta por parte dos contribuintes que habitem no interior.

O CDS propõe-se a negociar com Bruxelas "um estatuto fiscal verdadeiramente ambicioso e competitivo, que o transforme numa verdadeira zona económica especial", admitindo que isso implica o reconhecimento de uma situação de exceção.

A reforma fiscal proposta pelo CDS incide na redução dos impostos sobre o rendimento das famílias e das empresas, sendo que o partido compromete-se a a baixar em 15% a taxa efetiva média de IRS dos portugueses até 2023 e a colocar o IRC a 17% já em 2020, recuperando a reforma do IRC.

Em matéria de apoios às famílias, o CDS defende uma redução progressiva da taxa de IMI de acordo com o número de dependentes que compõem o agregado familiar, ao invés de um montante fixo e que cada filho passe a contar para a determinação do rendimento do agregado no reconhecimento da situação de insuficiência económica para isenção de taxas moderadoras. "Não se pode equivaler a capacidade económica de um casal sem filhos a um casal com vários filhos que aufere o mesmo rendimento", lê-se no programa,

Para suprir a atual falta de creches - e porque defende a obrigatoriedade da educação pré-escolar para todas as crianças que completem os cinco anos de idade, o CDS defende que o Estado tem de criar um regime de contratualização com o setor social e privado, "para que nenhuma família fique privada de poder colocar os seus filhos em creches".