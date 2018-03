CDS quer ouvir Governo sobre urgência de obras na ponte 25 de Abril

Hoje às 12:20 Facebook

Twitter

O CDS-PP pediu a audição no parlamento do ministro do Planeamento e Infraestruturas sobre a urgência de obras na ponte 25 de Abril, em Lisboa.

No requerimento entregue no parlamento, o CDS pede também para ouvir na comissão de Economia e Obras Públicas os técnicos do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) que concluíram existirem riscos graves de segurança na ponte, a exigir uma intervenção imediata.

Em declarações aos jornalistas, na Assembleia da República, o deputado Helder Amaral disse que é necessário esclarecer, da parte do Governo, se este é o único relatório que existe e que tipo de obras são necessárias.

É preciso esclarecer tudo até para que "não exista qualquer tipo de alarme" entre a população, justificou Helder Amaral.

O relatório que alerta para fissuras na estrutura foi enviado há cerca de um mês para o Ministério das Finanças, de acordo com um relatório divulgado, esta quinta-feira, pela revista "Visão".

Na quarta-feira, a Infraestruturas de Portugal anunciou que a ponte sobre o Tejo será alvo durante dois anos de trabalhos de manutenção, orçados em 18 milhões de euros, estando previsto lançar ainda este mês o concurso público internacional para adjudicação da obra.

O gabinete do ministro do Planeamento e das Infraestruturas disse à Lusa que Pedro Marques ainda aguarda conhecimento oficial do pedido, mas "está sempre disponível" para esclarecer os deputados.