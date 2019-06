CDS quer que Governo explique vigilância a contribuintes

Hoje às 11:43 Facebook

O CDS-PP pediu a audição, "com caráter de urgência", no parlamento, do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais sobre a atuação da Autoridade Tributária, com "operações stop" e até com "uma equipa de vigilância no terreno para investigação avulsa de contribuintes".

O pedido do grupo parlamentar centrista de audição na Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa foi feito no dia em que o "Jornal Económico" noticiou que o fisco "tem uma equipa 'secreta' que vigia, segue e fotografa contribuintes".

O CDS quer ouvir António Mendonça Mendes sobre as "operações de fiscalização de trânsito", ou "operações stop", em vários pontos do país, "em que as autoridades policiais", com a Autoridade Tributária, fizeram a "cobrança de dívidas fiscais, numa atuação claramente abusiva e desproporcionada", além de operações de fiscalização tributária de casamentos, entretanto canceladas.

Por último, "e mais recentemente", foi noticiado que existe "uma equipa de vigilância no terreno para investigação avulsa de contribuintes, para vigiar, seguir e fotografar contribuintes suspeitos de crimes fiscais" e os centristas querem igualmente respostas da parte do Governo.