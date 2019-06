CDS quer travar "abusos do Fisco"

Carla Soares Hoje às 07:45 Facebook

Twitter

Partilhar

O CDS-PP apresenta esta sexta-feira uma proposta de alteração legal para acabar com "os abusos" da Autoridade Tributária (AT) e impedir penhoras em excesso e enquanto a dívida estiver a ser discutida, com o contribuinte ainda a defender-se.

Esta é mais uma das medidas antecipadas do programa eleitoral e será anunciada pela presidente, Assunção Cristas, esta manhã no Parlamento, em conferência de Imprensa. "Implica alterar a lei geral tributária e o código de procedimento e do processo tributário", numa competência que é da Assembleia da República.

Ao JN, o coordenador do programa, Adolfo Mesquita Nunes, justificou o "timing" com as notícias sobre abusos pela AT que o CDS quer "proibir" porque "o Estado tem de comportar-se como pessoa de bem" e equilibrar esta relação.

"A AT não pode penhorar sem primeiro ouvir o contribuinte. Queremos proibir penhoras pela AT pelo menos enquanto estiverem a decorrer os prazos de reclamação ou impugnação", diz o CDS. Quer também impedir penhoras que "excedam desproporcionalmente o valor da dívida". "No caso de bens imóveis, proibir penhoras cujo valor patrimonial tributário seja superior em mais de três vezes o valor da dívida", refere.

Salvaguardar carros

Do mesmo modo, se a AT não permite que o contribuinte use créditos sobre o Estado para pagar os seus impostos, então o CDS recusa que penhore reembolsos de IVA ou créditos a clientes quando a legalidade da liquidação de imposto que dá origem à dívida ainda esteja em discussão.

"Não faz sentido penhorar veículos essenciais para a vida profissional e familiar dos contribuintes ou para a atividade de uma empresa", nota o CDS. A proposta refere que, na penhora de veículos, o cidadão ou a empresa ficam sempre como fiéis depositários, podendo utilizá-los enquanto a dívida estiver a ser discutida.

Prevê ainda que a AT não possa fazer penhoras simultâneas excedendo o valor da dívida. E reclama um mecanismo eletrónico que evite precisamente estas "penhoras simultâneas dos saldos de várias contas bancárias do contribuinte, na mesma penhora, logo que o montante cativado numa ou em mais do que uma conta seja suficiente para satisfazer a quantia exequenda, mais juros e custas".

"Não é possível admitir que a AT use prerrogativas excessivas num momento em que o contribuinte está ainda a defender-se e a demonstrar que a AT está errada", sustenta o CDS. "Temos de reequilibrar as relações entre AT e contribuintes", diz Mesquita Nunes.

Partido faz anúncio faseado de propostas

O CDS decidiu apresentar a conta-gotas as medidas que farão parte do programa eleitoral para as legislativas. Começou por lançar este mês, no encerramento das jornadas parlamentares, uma proposta para reduzir o tempo de espera para as primeiras consultas de especialidade, recorrendo ao setor social e privado.