Cem estrangeiros interessados no património nacional

No âmbito do programa Revive - lançado em 2016, para promover e agilizar os processos de rentabilização e preservação de património público devoluto, tornando-o apto para a atividade turística -, o Governo já recebeu contactos de "cerca de 440 interessados nos vários imóveis, dos quais cem são estrangeiros", revelou a secretária de Estado do Turismo ao JN/Dinheiro Vivo.

"Sentimos que há uma crescente procura à medida que o programa se vai desenvolvendo e estamos cada vez mais a divulgá-lo ao nível internacional", disse Ana Mendes Godinho.

O interesse pelo Revive, cujo 15.º concurso é lançado hoje, para quem queira requalificar o Castelo de Vila Nova de Cerveira, não se fica pelo investimento. Há outros países que o veem como um caso de estudo.