Centena de manifestantes da CGTP seguem rumo ao parlamento

O protesto organizado pela CGTP para assinalar o Dia Internacional da Mulher, que teve início no Largo Camões, em Lisboa, e segue rumo à Assembleia da República, conta com uma centena de manifestantes, de acordo com fonte da PSP.

Segundo a CGTP, o protesto em Lisboa que se integra numa ação nacional da central sindical liderada por Arménio Carlos, que inclui várias greves, concentrações e manifestações em todo o país, conta com cerca de 250 manifestantes, sobretudo mulheres.

A caminho do parlamento, um grupo de mulheres segura a faixa à frente do cortejo, onde se lê "valorizar o trabalho, efetivar a igualdade", enquanto entoam "igualdade salarial é urgente em Portugal".

Na Assembleia da República, realizar-se-á uma tribuna pública com a intervenção do secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos. Estão presentes trabalhadoras das Misericórdias, que estão em greve nacional esta quinta-feira, da antiga Triumph Internacional, entre outras empresas.

Sob o lema "Afirmar a Igualdade/Emprego/Direitos/Dignidade", a ação nacional inclui protestos no Porto, em Setúbal, Faro, Rio Maior, Évora e na Covilhã, tendo sido realizado durante a manhã uma manifestação em Guimarães.