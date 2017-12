Cerca de 400 alunos passam o ano a saltar entre escolas

Hermana Cruz Hoje às 00:40 Facebook

São mais de 400 as crianças que frequentam várias escolas num só ano letivo. Muitas delas são filhas de trabalhadores do circo.

Eric reside na região Centro. Mas desde o início do mês, e até aos primeiros dias de janeiro, está a frequentar uma turma do 4.º ano de uma escola de Matosinhos. Depois, voltará a mudar de estabelecimento de ensino, consoante a localidade onde os pais estiverem a trabalhar. Os pais trabalham no circo e passam o ano com a casa às costas. Mas nem por isso Eric fica sem educação, graças ao programa de Ensino para a Itinerância, que integra 432 crianças, este ano letivo, de 109 agrupamentos de escolas.

