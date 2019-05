Hoje às 11:26 Facebook

O ministro da finanças, Mário Centeno, abordou, esta quarta-feira, a ação de fiscalização no norte do país, que se realizou na terça-feira, considerando-a "desproporcionada".

A Autoridade Tributária (AT), em colaboração com a GNR, esteve, na terça-feira de manhã, a intercetar condutores em Alfena, Valongo, no âmbito de uma ação que visa a cobrança de dívidas às Finanças.

Mais tarde, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais mandou parar a operação. Segundo adiantou à Lusa fonte da AT no local, a iniciativa, denominada "Ação sobre Rodas", passa por "intercetar condutores com dívidas às Finanças, convidá-los a pagar e dar-lhes essa oportunidade de pagarem". "Se não tiverem condições de pagar no momento, estamos em condições de penhorar as viaturas", disse.

Esta quarta-feira, Mário Centeno, ministro das finanças, considerou a ação da AT "desproporcionada", explicando que já foi aberto um inquérito para averiguar as responsabilidades. "Não foi uma decisão feliz", admitiu, explicando, no entanto, que "não se pode viver entre o bem da descentralização e fulgor da centralização", referindo que há decisões que são tomadas pelas autoridades locais.