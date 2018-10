Centeno entregou OE2019 "de rigor" mas só revela as propostas de manhã

Ontem às 23:53, atualizado hoje às 00:11 Facebook

Twitter

O ministro das Finanças, Mário Centeno, entregou a proposta de Orçamento do Estado para 2019 esta segunda-feira, a poucos minutos da meia-noite.

O ministro das Finanças, Mário Centeno, procedeu à entrega formal da proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2019 ao presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, às 23.48 horas.

Mário Centeno chegou à Assembleia da República 12 minutos antes do prazo limite para a entrega da proposta orçamental, acompanhado pela sua equipa do Ministério das Finanças, Mourinho Félix (adjunto do ministro das Finanças), João Leão (Orçamento), Álvaro Novo (Tesouro) e Fátima Fonseca (Administração e Emprego Público) e pelo secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos.

De imediato, em passo acelerado, o titular da pasta das Finanças dirigiu-se ao espaço reservado da Assembleia da República onde se situa o gabinete do presidente do parlamento.

Após a entrega do dispositivo eletrónico com as propostas do OE2019, Mário Centeno declarou que o documento "prossegue o caminho do rigor". Adiantou que o Governo prevê um valor de 0,2% de défice no próximo ano, "que permite sustentar a descida da dívida pública dos últimos dois anos" e apostar em áreas como "os transportes, habitação, cultura e ciência". E mais não disse.

O ministro irá apresentar o documento na terça-feira em conferência de imprensa, marca para as 8.30 horas, no Salão Nobre do Ministério das Finanças.

PSD, PS, PCP e PEV agendaram as primeiras reações ao documento, na Assembleia da República, a partir das 10 horas. A coordenadora do BE, Catarina Martins, já tinha marcada uma visita ao mercado municipal de Torres Novas, pelas 10 horas, sendo durante esta ação que comentará a proposta do Governo.

Já a líder do CDS-PP, Assunção Cristas, tem prevista uma reunião com a UGT, em Lisboa, com início às 09 horas, devendo reagir ao documento nesta ocasião.

A proposta de Orçamento do Estado para 2019 será votada na generalidade, na Assembleia da República, no próximo dia 30, estando a votação final global agendada para 30 de novembro.