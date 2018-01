Centeno confirma que pediu lugares para o Benfica - F. C. Porto

Ontem às 20:15 Facebook

O ministro das Finanças pediu ao Benfica que fossem atribuídos, a si e ao filho, dois lugares na bancada presidencial do estádio da Luz, para assistir ao jogo frente ao F. C. Porto, na época passada.

A notícia foi confirmada pelo gabinete de Mário Centeno, que justifica o pedido com a necessidade de garantir a "segurança pessoal" do governante, em eventos públicos como jogos de futebol.

"Os acessos em causa, que eram para assistir ao jogo na tribuna presidencial, não são comercializáveis, pelo que não têm um preço de venda definido", lê-se na resposta enviada por fonte do gabinete do ministro das Finanças ao JN.

A mesma fonte acrescentou ainda que o Secretário de Estado do Tesouro e um membro do Gabinete do Ministro das Finanças também assistiram ao jogo em causa, tendo comprado bilhetes para o efeito.

A notícia, referente ao Benfica - F. C. Porto de 1 de abril de 2017, foi avançada esta sexta-feira pelo Observador.

O artigo 10.º do referido Código estabelece que os membros do Governo se abstenham de "aceitar, a qualquer título, convites (...) para assistência a eventos sociais, institucionais ou culturais, ou outros benefícios similares, que possam condicionar a imparcialidade e a integridade do exercício das suas funções." O documento define ainda que o condicionamento existe quando os "convites ou benefícios" têm um valor superior a 150 euros.