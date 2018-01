Centeno quer apoio da Alemanha para desafios da zona euro

Hoje às 18:47 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente do Eurogrupo e ministro das Finanças de Portugal, Mário Centeno, disse, esta quarta-feira, em Berlim, que quer contar com o apoio da Alemanha para responder aos desafios da zona euro.

Numa conferência de imprensa com o ministro alemão das Finanças, Peter Altmaier, Mário Centeno mostrou-se "muito feliz" por estar em Berlim e sublinhou que se tratou do "primeiro encontro oficial depois de ter assumido o comando do Eurogrupo no último sábado", acrescentando que "a Alemanha é não apenas a maior economia do euro, mas também tem sido um motor para a integração europeia".

"Como presidente do Eurogrupo, conto com o vosso apoio e a vossa energia para ajudar a cumprir a difícil e ambiciosa agenda que temos pela frente. Hoje, tivemos um excelente encontro. Temos uma agenda comum para fortificar a nossa moeda comum. Vejo agora uma janela de oportunidade única perante nós, nos próximos meses, que precisamos de agarrar", afirmou Mário Centeno.

O ministro português sublinhou que se assistiu a um ciclo eleitoral que resultou numa "vaga de governos pró-europeus com um mandato claro para aprofundar a união monetária" e alertou que "para evitar mais crises" é preciso "muito trabalho" para concluir a união do mercado de capitais, a união bancária e a política fiscal europeia.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Peter Altmaier, por sua vez, lembrou que a Alemanha apoiou a candidatura de Mário Centeno para a chefia do Eurogrupo, desde logo por "Portugal ter ultrapassado as suas dificuldades através de reformas estruturais e da implementação de medidas dolorosas" que levaram a que o país voltasse para "o caminho do crescimento".

O ministro alemão acrescentou que Mário Centeno "tem tudo o que é preciso", para liderar o fórum informal dos ministros da zona euro, nomeadamente "competências económicas", mas também "é uma pessoa capaz de construir pontes, encontrar compromissos e agir num espírito de confiança e cooperação".

Na tarde desta quarta-feira, Mário Centeno participou numa conferência com o homólogo alemão no Ministério das Finanças, na qual devem falar sobre os desafios fiscais mais urgentes que enfrentam os europeus, sobre o papel de um eventual fundo monetário europeu e um orçamento próprio para a zona euro e sobre a política fiscal europeia, de acordo com a página do ministério alemão das Finanças.

Peter Altmaier é o primeiro ministro das Finanças da zona euro que Centeno visita desde que entrou em funções como presidente do Eurogrupo, em 13 de janeiro, mas no dia da "passagem de testemunho", em 12 de janeiro, em Paris, encontrou-se com o homólogo francês, Bruno Le Maire.

Na véspera dessa "passagem de testemunho", Centeno tinha sido recebido pelo presidente francês, Emmanuel Macron, no Palácio do Eliseu, e depois deslocou-se ao palácio de Matignon para uma reunião com o primeiro-ministro francês, Édouard Philippe.

No dia 22 de janeiro decorre a primeira reunião do Eurogrupo sob a presidência de Mário Centeno, em Bruxelas.