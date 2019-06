Centeno rejeita crise de regime e defende redução da "incerteza política"

Hoje às 20:41 Facebook

Twitter

Partilhar

O ministro das Finanças e presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, rejeita a ideia de que haja "uma crise de regime", como tinha considerado o líder do PSD, e defendeu a necessidade de "reduzir a incerteza política".

"Eu não acho nada que haja uma crise de regime, a representação está muito bem desenhada nas nossas democracias, são 19 democracias maduras (...) na área do euro, Portugal orgulhosamente faz parte desse grupo", afirmou este domingo Mário Centeno, quando instado a comentar as palavras do líder do PSD.

O ministro das Finanças falava aos jornalistas no final da apresentação do ensaio "A Europa não é um país estrangeiro", de José Tavares, que decorreu na Feira do Livro de Lisboa, no Parque Eduardo VII.

O líder do PSD tinha discordado, no sábado, da posição do presidente da República, que manifestou o receio de uma crise na direita portuguesa no futuro, e afirmado que "a crise não está só à direita, a crise está no regime comum todo".

"Neste momento está à esquerda no poder e portanto disfarça à esquerda. Mas o problema é transversal, nós temos uma crise efetiva de regime, com um descrédito muito grande de todo o sistema partidário, não é à direita nem à esquerda", contrapôs Rui Rio.

Mário Centeno acrescentou que é preciso apenas, com os instrumentos que existem, "com base na situação económica e financeira muito positiva que hoje todos os países vivem, reduzir a incerteza política".

"Não é por acaso que todas as organizações internacionais identificam os riscos acumulados por incerteza política", apontou o governante.

"Levamos três anos a discutir o 'Brexit', levamos muitos meses - anos já - a discutir as tensões comerciais, as incertezas sobre o processo orçamental italiano. Temos de reduzir a incerteza política, é aí que reside não só a parte mais facilmente explicável e significativa da abstenção como das nossas incertezas económicas", sublinhou.

"Esse é o processo, o regime está muito bem estabelecido, a representação não tem dúvida nenhuma sobre como é que se faz, é preciso apenas que se use a tal palavra compromisso e capacidade de decisão. É isso neste momento que temos de fazer", rematou.

Instado a comentar as declarações do Presidente da República, que na sexta-feira considerou que "uma forte possibilidade de haver uma crise na direita portuguesa nos próximos anos", o ministro das Finanças escusou-se a fazer comentários.

"Aquilo que posso dizer, também na linha daquilo que hoje aqui afirmei, é que o resultado das eleições, olhando para o seu conjunto, são resultados que reafirmam o trajeto europeu, de construção europeia que temos vindo a desenhar. É evidente que temos muitas opiniões sobre esse trajeto, é muito bom que essas opiniões estejam refletidas nos resultados das eleições, houve uma maior fragmentação da representação no Parlamento Europeu", considerou.

Isso "simplesmente significa que os debates vão ser mais vivos, que vai ser preciso usar mais aquilo que é o ingrediente essencial das democracias, que é o compromisso. Estou certo que desse compromisso e desses debates vamos conseguir obter medidas muito importantes para a Europa", sublinhou Mário Centeno.