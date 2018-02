Cereais deverão ter pior campanha "dos últimos 100 anos" em 2018

Hoje às 13:05 Facebook

Twitter

A campanha de cereais vai ter em 2018, pelo quinto ano consecutivo, uma diminuição de área instalada, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgados esta terça-feira.

No que respeita aos cereais de outono/inverno - que incluem trigo, cevada, centeio, aveia, triticale -, "as atuais previsões refletem uma redução da área, pelo quinto ano consecutivo, e posicionam a campanha de cereais de pragana como a pior dos últimos 100 anos", segundo as previsões agrícolas do INE de janeiro.