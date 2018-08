César promete leis para reforçar transparência

Gina Pereira e Tiago Rodrigues Alves 26 Maio 2018 às 13:13 Facebook

Carlos César garantiu este sábado na Batalha que o PS não hesitará na missão de "reformar a legislação aplicável aos titulares de cargos políticos" em matéria de transparência e abriu a porta a alterações na lei portuguesa para reforçar o combate à corrupção.

"Não hesitaremos. Não hesitaremos, no plano parlamentar, em avançar com a missão de reformar a legislação aplicável aos titulares de cargos políticos e de introduzir na ordem jurídica nacional soluções com sucesso noutros sistemas democráticos e nas instituições europeias", disse no seu discurso de abertura dos trabalhos do congresso, sem concretizar em que medidas está a pensar.

O presidente do PS admitiu que o PS tem de "trabalhar melhor para combater fenómenos que minam a credibilidade dos partidos" - não referiu a palavra corrupção mas foi claro na questão da transparência. "Não tenhamos dúvidas: o combate pela transparência é um travão ao populismo, deve coincidir com a valorização da política".

O presidente do PS revelou também a responsabilidade "de reformar e melhorar o partido e o sistema de representação" para uma maior "transparência da atividade governativa" e "melhorar a qualidade da democracia dos valores republicanos".

"Compete-nos trabalhar melhor para combater os fenómenos que têm contribuído para o descrédito da política e para o afastamento dos cidadãos", afirmou Carlos César, pormenorizando que "entre eles estão seguramente dimensões de transparência no exercício dos cargos públicos e da natureza, origem e razões das suas decisões".

O socialista disse que é preciso "investir numa nova geração de medidas" que coloque "o interesse público acima dos interesses privados". "Os tempos que correm nas democracias bem justificam estes esforços", explicou. "Quando a democracia fraqueja, é a vida dos portugueses que se desvanece" e "o combate pela transparência é um travão ao populismo". Portanto, lutar pela transparência "é um dos mais valiosos contributos para o combate pela democracia que é, sempre foi e será o combate maior do Partido Socialista".